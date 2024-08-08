Video Dünya İsrail, Bureij Mülteci Kampı'nı vurdu: 12 ölü | Video
İsrail, Bureij Mülteci Kampı'nı vurdu: 12 ölü | Video

İsrail, Bureij Mülteci Kampı'nı vurdu: 12 ölü | Video

08.08.2024 | 14:43

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureij Mülteci Kampı'na gerçekleştirdiği hava saldırısında 12 Filistinli hayatını kaybetti.

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İsrail, Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik katliamlarını sürdürüyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin merkezindeki yoğun nüfuslu Bureij Mülteci Kampında Nashwan, Abu Zeina ve Ashour ailelerine ait 3 eve hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklar 12 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, onlarca Filistinlinin yaralandığını aktardı. Yaralılar Deyr el-Belah'taki El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne ve El Avda Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail'in uyarı yapmadan evleri hedef aldığı öğrenildi.

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