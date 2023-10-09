İsrail, Cebaliye mülteci kampını vurdu! Onlarca ölü ve yaralı var | Video

İşgalci İsrail Cebaliye mülteci kampında sivilleri hedef aldı. Bölgede bulunan binalar yerle bir olurken yaralıları almak için bölgeye gelen ambulans ekipleri İsrail tarafından tekrar hedef alındı. Pek çok sivil hayatını kaybederken yaralılar bölge halkının yardımıyla hastanelere sevk edildi.