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OTOMATİK OYNAT
01:40
İsrail, Gazze Şeridi'ni vurdu | Video 04.12.2022 | 10:18
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Hawaii'deki Mauna Loa yanardağı lav püskürtmeye devam ediyor | Video 01.12.2022 | 16:12
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Brezilya’da toprak kayması: 2 ölü | Video 01.12.2022 | 11:40
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Pakistan'da kömür madeninde patlama: 9 ölü, 4 yaralı | Video 30.11.2022 | 18:22
00:54
Pakistan'daki intihar saldırısında ölü sayısı 4'e yükseldi | Video 30.11.2022 | 16:42
01:05
Rusya'da AVM'de yangın | Video 30.11.2022 | 14:50
07:18
Eski Çin Devlet Başkanı Jiang, 96 yaşında hayatını kaybetti | Video 30.11.2022 | 13:35
00:22
Pakistan'da intihar saldırısı: Ölü ve yaralılar var! | Video 30.11.2022 | 10:51
03:31
Meksika’daki yangında 2 otel ve 1 restoran kül oldu | Video 30.11.2022 | 08:40
00:50
Hawaii’deki Mauna Loa Yanardağı havadan görüntülendi | Video 30.11.2022 | 08:58
03:01
Lübnan’ı sel vurdu! Araçlar sel sularına kapıldı | Video 30.11.2022 | 08:40
00:26
Güzellik yarışmasında elektrik çarpan yarışmacı yere yığıldı | Video 30.11.2022 | 08:38
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Stoltenberg: "NATO, Ukrayna'nın yanında olmaya devam edecek" | Video 29.11.2022 | 13:38
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ABD'de araç havai fişek dükkanına daldı, yangın çıktı: 1 ölü | Video 29.11.2022 | 11:17
02:37
ABD'de araç havai fişek dükkanına daldı, yangın çıktı: 1 ölü | Video 29.11.2022 | 11:16
İsrail, Gazze Şeridi'nin birçok noktasına hava saldırısı düzenledi.