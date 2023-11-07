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İsrail Gazze’de mülteci kamplarını ve camiyi hedef aldı: 35 ölü | Video

İsrail Gazze’de mülteci kamplarını ve camiyi hedef aldı: 35 ölü | Video

07.11.2023 | 15:25

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi’ndeki Maghazi Mülteci Kampı ve Nuseyrat Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırıda 35 kişi hayatını kaybetti, Bureij Mülteci Kampı’na yapılan saldırıda ise cami ve çevresindeki evler kullanılamaz hale geldi.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastane, mülteci kampları, okul, fırın ve camilere yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu dün akşam saatlerinde Deir el-Balah kentinde yer alan Maghazi Mülteci Kampı'nı hedef aldı. Saldırıda bir binanın yıkılması sonucu aralarında çocukların bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi ise yaralandı. Sivil savunma ekipleri ve çevredekiler enkaz altında kalan onlarca kişiyi arama çalışması başlattı.

İsrail ordusu, Maghazi'deki saldırıdan saatler sonra Deir el-Balah'taki Bureij Mülteci Kampı'na da vurdu. İsrail uçaklarının hava saldırısında Al-Nur Camii ve çevresindeki birçok ev yıkılırken, can kayıpları olduğu belirtildi.

Deir el-Balah şehrine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda ise enkaz altında kalan 20 kişi hayatını kaybetti. Enkazdan çıkarılan cesetler ile yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla El Aksa Şehitler Hastanesi'ne götürüldü.

GAZZE NÜFUSUNUN YÜZDE 2'Sİ ÖLDÜ VEYA YARALANDI
Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda Gazze Şeridi'ndeki toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 2'sinin öldürüldüğü veya yaralandığı, bölgedeki hastanelere ortalama dakikada bir yaralı, her saat 15 cansız beden getirildiği ifade edildi. Her saat ortalama 6 çocuğun ve 5 kadının katledildiği Gazze Şeridi nüfusunun yüzde 70'i zorla yerlerinden edildi.

Gazze Şeridi'nin kilometre kareye ortalama 82 ton olmak üzere toplam 30 bin ton patlayıcıyla hedef alındığı kaydedilen açıklamada, bölgedeki hastanelerin yarısı ile sağlık ocaklarının yüzde 62'sinin hizmet dışı kaldığı bildirildi.

CAMİLERİN YÜZDE 5'İ YIKILDI
Filistin Sağlık Bakanlığı açıklamasında, konutların yüzde 50'sinin saldırılarda hasar gördüğü, yüzde 10'unun ise tamamen yıkıldığı veya kullanılamaz hale geldiği ifade edildi. Okulların yüzde 33'ünün hasar gördüğü Gazze Şeridi'nde yer alan okulların yaklaşık yüzde 9'unun ise tamamen hizmet dışı kaldığı vurgulandı. Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'ndeki camilerin yüzde 14'ünün hasar gördüğünü yüzde 5'inin ise tamamen yıkıldığını açıkladı.
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