İsrail, Gazze'den çekiliyor! İşte ilk görüntüler... | Video

10.10.2025 | 09:31

Hamas ve İsrail arasında imzalanan ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Terör devleti İsrail'e ait tank ve zırhlı araçlar, Gazze'den ayrılmaya başladı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Cihan Günyel, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

