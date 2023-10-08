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İsrail, gece boyunca Gazze'yi vurdu | Video

İsrail, gece boyunca Gazze'yi vurdu | Video

08.10.2023 | 13:18

İsrail gece boyunca Gazze'de bulunan Hamas noktalarını vurduğunu açıklayarak, bu anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, "Gazze sakinleri hemen orayı terk edin çünkü her yere operasyon gerçekleştireceğiz" dedi.

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Hamas ve İsrail'in operasyonları devam ederken İsrail Hava Kuvvetleri, Hamas hedeflerine gerçekleştirilen saldırıların görüntülerini paylaştı. İsrail uçaklarının Hamas'ın istihbarat dairesi başkanına ait bir yerleşkeyi vurduğu kaydedildi. Gazze'de saldırılarını sürdüren İsrail'in, Hamas'a ait çok katlı binaların da aralarında bulunduğu 10 hedefi vurduğu kaydedildi. Resmi hesaplarında görüntüleri yayınlayan İsrail, vurulan noktalar arasında Hamas'ın silah ve teçhizatları depoladığı alanların bulunduğu bir binanın da yer aldığını duyurdu.

İSRAİL KABİNESİ: "HAMAS'I YOK ETME KARARI ALDIK"
Dün toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi aldığı kararları duyurdu. Toplantının ardından yapılan açıklamada, "Hamas'ın ve İslami Cihad'ın askeri ve idari kapasitelerini yok etme kararı aldık" denildi. Saldırılarda "hücum" aşamasına geçildiği kaydedilen açıklamada, "İsrail vatandaşlarının güvenliğini yeniden sağlayacağız ve kazanacağız" denildi. Kabine tarafından alınan kararlar arasında elektrik, yakıt ve gıda tedarikinin durdurulmasının da yer aldığı aktarıldı.

"BU KARA GÜNÜN İNTİKAMINI ALACAĞIZ"
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin gerçekleştirdiği toplantının ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı. Konuşmasına, "Hamas, İsrail topraklarına sızdı, çocuklar ve yaşlıların da aralarında bulunduğu masum insanları öldürdü" diyerek başlayan Netanyahu, "Bu savaşta galip geleceğiz. Bizim için oldukça zor bir gün. Hamas hepimizi yok etmek istiyor. Bugün yaşananlar, İsrail'de eşi görülmemiş bir olay ve bunun bir daha olmaması için elimden geleni yapacağım. Bütün hükümet bu kararın arkasında" açıklamasını yaptı.

Hamas'ın tüm kapasitesinin yok edilmesi için İsrail Savunma Kuvvetlerinin tüm gücünü kullandığını kaydeden İsrail Başbakanı, "Onları yok edeceğiz. İsrail halkına yaşattıkları bu kara günün intikamını alacağız. Hamas'ın toplandığı, saklandığı tüm noktaları enkaza çevireceğiz" dedi. Gazze halkına seslenen Netanyahu, "Gazze sakinleri hemen orayı terk edin çünkü her yere operasyon gerçekleştireceğiz" açıklamalarını yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden ve diğer liderlerle de görüştüklerini kaydeden Netanyahu, "Güçlü ve net açıklamaları için Biden'a teşekkür ediyorum. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve diğer liderlere İsrail'e verdikleri destek için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Netanyahu açıklamasını şu şekilde tamamladı:
"Bu savaşı kazanacağız ama zor olacak. Zorlu günler bizi bekliyor. Ancak bir şey için söz verebilirim. Askerlerimiz, savaşı kazanacak."

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