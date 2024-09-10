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İsrail

İsrail "güvenli bölge" ilan ettiği El Mevasi'ye saldırdı: En az 40 ölü | Video

10.09.2024 | 15:56

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde güvenli bölge ilan ettiği, yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı El Mevasi bölgesine düzenlediği hava saldırısında en az 40 kişi öldü, 60 sivil de yaralandı.

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İsrail, Gazze Şeridi'nde daha önce güvenli bölge olarak ilan ettiği yerinden edilen sivillerin çadırlarının bulunduğu Han Yunus kentindeki El Mevasi bölgesine hava saldırısı düzenledi. Filistinli kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde meydana gelen saldırıda en az 40 sivilin öldüğü, 60 sivilin ise yaralandığı belirtildi. En az 4 füze atılması sonucu 7 metre derinliğinde kraterler oluşan bölgede, en az 20 çadırın da alev aldığı bildirildi. Sivil savunma ekiplerinin kayıp sivilleri arama çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

Gazze şehrinden El Mevasi'ye göç ettiğini ifade eden Ömer Nassar yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının insanlar uyurken aniden çadırlarını hedef aldığını söyledi. Yakınlarını kaybettiğini ifade eden Nassar "Bombardımanın ardından insanlar kaçmaya başladı, kana bulunan çadırları terk etti. Gelen Ambulanslar, panik ve korku içerisindeki yaralı ve şehitleri hastanelere nakletti" dedi.

GÜVENLİ BÖLGE İLAN EDİLMİŞTİ
İsrail, 6 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta gerçekleştireceği kara saldırıları öncesi kentin doğusunda İsrail sınırı yakınındaki mahallelerde yaşayan Filistinlilere tahliye emri vermişti. İsrail Ordu Radyosu tarafından yapılan açıklamada, Filistinlilere Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti ve El Mevasi bölgesindeki kamplara gitme çağrısı yapılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 40 bin 988'e, yaralıların sayısının ise 94 bin 825'e yükseldiği belirtilmişti.

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