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İsrail - Lübnan sınırında hareketli saatler

İsrail - Lübnan sınırında hareketli saatler

03.08.2024 | 22:41

Anadolu Ajansı Ortadoğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, Lübnan'dan son gelişmeleri canlı yayında aktardı.

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