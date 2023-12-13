Video Dünya İsrail soykırımının kan donduran kanıtları! Gazzeli kadın ve çocukları infaz ettiler | Video
İsrail soykırımının kan donduran kanıtları! Gazzeli kadın ve çocukları infaz ettiler | Video

İsrail soykırımının kan donduran kanıtları! Gazzeli kadın ve çocukları infaz ettiler | Video

13.12.2023 | 15:40

İsrail'in Gazze'de bilinçli bir soykırım yürüttüğünün kanıtı görüntüler ortaya çıktı. İsrail askerleri bir okula sığınan kadın ve çocukları infaz edip cesetlerini üst üste yığıp bırakıp gitti. Aralarında yeni doğmuş bebekler de var! İşte o kan donduran görüntüler...

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