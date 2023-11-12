İsrail'den Gazze'ye yoğun bombardıman | Video
Gazze’de İsrail ile Hamas arasında çatışmalar sürüyor. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, bölgedeki son gelişmeleri aktardı. İşgalci İsrail'in Gazze'yi bombardıman altına aldığı anlar canlı yayına yansıdı.
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