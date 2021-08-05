Video Dünya İsrail’den Lübnan'a hava saldırısı | Video

İsrail’den Lübnan'a hava saldırısı | Video

İsrail’den Lübnan'a hava saldırısı | Video
05.08.2021 | 10:04

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İsrail’den Lübnan’a hava saldırısı | Video 00:32
İsrail’den Lübnan'a hava saldırısı | Video 05.08.2021 | 10:04
California’da yangınlar devam ediyor | Video 02:50
California’da yangınlar devam ediyor | Video 05.08.2021 | 08:59
İsrail’den Lübnan’a topçu saldırısı | Video 01:23
İsrail'den Lübnan'a topçu saldırısı | Video 04.08.2021 | 16:16
Rusya’daki orman yangınlarından yükselen duman Moğolistan’a ulaştı | Video 01:04
Rusya'daki orman yangınlarından yükselen duman Moğolistan'a ulaştı | Video 04.08.2021 | 15:41
Almanya’da selzedeler hükümete sert tepki gösterdi Beceriksizsiniz! | Video 00:44
Almanya'da selzedeler hükümete sert tepki gösterdi "Beceriksizsiniz!" | Video 04.08.2021 | 13:25
Alaska’da suyun üstünde uçan UFO görüldü! Ancak gerçek ortaya çıktı | Video 00:49
Alaska'da suyun üstünde uçan UFO görüldü! Ancak gerçek ortaya çıktı | Video 04.08.2021 | 11:31
Rusya’da büyük yangınlar devam ediyor! Gündüz geceye dönüştü | Video 02:11
Rusya’da büyük yangınlar devam ediyor! Gündüz geceye dönüştü | Video 04.08.2021 | 11:47
Ukrayna parlamento binasında canlı bomba paniği 00:35
Ukrayna parlamento binasında canlı bomba paniği 04.08.2021 | 12:29
Küresel Covid-19 vaka sayısı 200 milyonu aştı | Video 03:28
Küresel Covid-19 vaka sayısı 200 milyonu aştı | Video 04.08.2021 | 08:53
Orman yangınları ve doğal afetler: “Yalan haberler küresel ısınma kadar tehlikeli” | Video 07:05
Orman yangınları ve doğal afetler: “Yalan haberler küresel ısınma kadar tehlikeli” | Video 03.08.2021 | 22:14
Yerküre yoğunluğu artan orman yangınlarının etkisi altında 03:35
Yerküre yoğunluğu artan orman yangınlarının etkisi altında 02.08.2021 | 20:53
Polonya’da feci olay! Otobüs şoförü, kavga eden gençleri ezdi: 1 ölü | Video 02:04
Polonya'da feci olay! Otobüs şoförü, kavga eden gençleri ezdi: 1 ölü | Video 02.08.2021 | 13:55
Dünya genelinde çıkan yangınlarda milyonlarca hektar ormanlık alan yandı | Video 08:43
Dünya genelinde çıkan yangınlarda milyonlarca hektar ormanlık alan yandı | Video 02.08.2021 | 13:15
New York’ta UFO görüldü iddiası! | Video 01:04
New York'ta UFO görüldü iddiası! | Video 02.08.2021 | 09:28
Bangkok’ta yüzlerce araçlık hükümet karşıtı protesto | Video 00:15
Bangkok’ta yüzlerce araçlık hükümet karşıtı protesto | Video 02.08.2021 | 08:52
Berlin’de izinsiz korona protestolarında göstericiler ile polis arasında arbede | Video 01:50
Berlin'de izinsiz korona protestolarında göstericiler ile polis arasında arbede | Video 01.08.2021 | 16:54
Mısırlı kadın rallici satın aldığı ikinci el otobüsü karavana çevirdi | Video 01:38
Mısırlı kadın rallici satın aldığı ikinci el otobüsü karavana çevirdi | Video 01.08.2021 | 14:28
Azerbaycanlı spikerden Türkiye’ye anlamlı destek Sen güçlü ve mağlup edilmezsin Türkiye’m | Video 02:08
Azerbaycanlı spikerden Türkiye’ye anlamlı destek "Sen güçlü ve mağlup edilmezsin Türkiye’m" | Video 01.08.2021 | 09:24
Netanyahu, Covid-19 aşısının 3. dozunu yaptırdı 02:47
Netanyahu, Covid-19 aşısının 3. dozunu yaptırdı 31.07.2021 | 13:45
Ukrayna’dan Türkiye’ye destek için yola çıkan uçakların görüntüleri paylaşıldı 00:48
Ukrayna’dan Türkiye’ye destek için yola çıkan uçakların görüntüleri paylaşıldı 31.07.2021 | 13:41

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Adraee açıklamasında, "Savaş uçakları bu gece Lübnan'dan füzelerin fırlatıldığı bölgelere ve terörist amaçlarla kullanılan altyapıya hava saldırıları gerçekleştirdi" dedi. Hava saldırılarının devam edeceğini ve İsrail devleti ile vatandaşlarını hedef alan terörist girişimler karşısında saldırıların dozunun arttırılabileceğini vurgulayan Adraee, "Lübnan devleti, kendi topraklarında olup bitenlerden sorumludur. İsrail ordusu, İsrail vatandaşlarına ve egemenliğine saldırmaya yönelik devam eden girişimlere karşı uyarıyor" ifadelerini kullandı.

Lübnan medyasında yer alan haberlerde ise İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki Aldimashqia bölgesine 2 hava saldırısı düzenlediği ifade edildi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

İsrail ordusu, dün İsrail'e 3 roket atılmasının ardından Lübnan'ın güneyine 100'den fazla top mermisi ile saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA