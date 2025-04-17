Video Dünya İsrail’in Gazze Şeridi’ni hedef alan saldırılarında en az 18 kişi daha hayatını kaybetti | Video
İsrail’in Gazze Şeridi’ni hedef alan saldırılarında en az 18 kişi daha hayatını kaybetti | Video

İsrail’in Gazze Şeridi’ni hedef alan saldırılarında en az 18 kişi daha hayatını kaybetti | Video

17.04.2025 | 09:05

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 18 kişinin daha hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ni hedef alan son saldırılarında bilanço ağırlaştı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Han Yunus şehrinin batısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin barındığı çadırları hedef alan saldırıda 5 kişinin daha hayatını kaybettiği doğrulandı. Beyt Lahya şehrindeki bir çadırı hedef alan başka bir saldırıda aynı aileden en az 6 kişinin öldüğü açıklandı. Cibaliye şehrindeki bir çadıra yönelik hava saldırısında da çoğu çocuk en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Saldırılarda çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

ÖLÜ SAYISI ARTTI
El-Mevasi bölgesindeki çadırları hedef alan saldırıyla ilgili yapılan ilk açıklamada, 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Son gelişme ile birlikte bu saldırıdaki can kaybı sayısı 15'e yükseldi.

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