Video Dünya İsveç’te Kur'an-ı Kerim yakan provokatör Salwan Momika Tiktok’ta canlı yayın yaparken öldürüldü! | Video
İsveç’te Kur'an-ı Kerim yakan provokatör Salwan Momika Tiktok’ta canlı yayın yaparken öldürüldü! | Video

İsveç’te Kur'an-ı Kerim yakan provokatör Salwan Momika Tiktok’ta canlı yayın yaparken öldürüldü! | Video

30.01.2025 | 12:13

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakarak provakasyon yapan Salwan Momika, evinde TikTok'tan canlı yayın yaptığı sırada vurularak öldürüldü. İhbar üzerine Momika'nın evine gelen polisler canlı yayını durdurdu.

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