Japonya Başbakanı Kişida'nın Wakayama ziyaretinde patlama sesi duyuldu
Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun ülkenin güneydoğusundaki Wakayama eyaleti ziyaretinde patlama sesi duyulduğu bildirildi.
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