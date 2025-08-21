Japonya'daki ABD savaş gemisinde çıkan yangın 12 saat sonra söndürüldü | Video 21.08.2025 | 11:20 Japonya'nın Okinawa eyaleti açıklarında bulunan ABD donanma gemisi New Orleans'ta çıkan yangın, 12 saat sonra söndürülebildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

ABD ordusundan yapılan açıklamada, Japonya'nın Okinawa eyaleti açıklarındaki "USS New Orleans" donanma gemisinde çıkan yangında 2 ABD'li denizcinin yaralandığı ifade edildi. Denizcilerin tedavi altına alındığı, yangının ise 12 saat sonra söndürülebildiği belirtildi. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı, mürettebatın gemide kalmaya devam edeceği aktarıldı. Japonya Sahil Güvenlik Komutanlığı da ABD ordusunun başlangıçta Japonya'dan yardım istediğini, daha sonra bu talebi iptal ettiğini, ancak ilerleyen saatlerde yardım talebini yenilediğini belirtti. 4 Japon gemisinin gece boyu yangını söndürmek için yoğun çaba harcadığı kaydedildi.200 metre uzunluğundaki 24 bin 433 tonluk amfibi nakliye gemisi, White Beach Tesisi açıklarında demirli.ABD'nin çoğunluğu Okinawa'da olmak üzere Japonya'da yaklaşık 54 bin askeri bulunuyor.