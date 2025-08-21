Japonya'daki ABD savaş gemisinde çıkan yangın 12 saat sonra söndürüldü | Video
Japonya'nın Okinawa eyaleti açıklarında bulunan ABD donanma gemisi New Orleans'ta çıkan yangın, 12 saat sonra söndürülebildi.
200 metre uzunluğundaki 24 bin 433 tonluk amfibi nakliye gemisi, White Beach Tesisi açıklarında demirli.
ABD'nin çoğunluğu Okinawa'da olmak üzere Japonya'da yaklaşık 54 bin askeri bulunuyor.
