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OTOMATİK OYNAT
02:35
Kabil’de eğitim merkezine saldırı: 19 ölü | Video 30.09.2022 | 10:34
00:19
ABD Başkanı Biden yine yolunu şaşırdı | Video 30.09.2022 | 08:33
03:47
Ian Kasırgası’nın Florida’da neden olduğu tahribat gün yüzüne çıktı | Video 30.09.2022 | 08:33
00:55
Çekya, Slovakya sınırında kontrollere başladı | Video 29.09.2022 | 16:58
02:20
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Hırvatistan'da sel felaketi: 1 ölü! | Video 29.09.2022 | 13:12
01:52
Florida'da sel suları arasında kurtarma operasyonu | Video 29.09.2022 | 11:41
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ABD'de okula silahlı saldırı: 6 yaralı | Video 29.09.2022 | 09:28
06:15
01:31
Meksika’da aşırı hız yapan araç defalarca takla attı | Video 29.09.2022 | 08:46
00:19
ABD Başkanı Biden kürsüde yolunu şaşırdı | Video 29.09.2022 | 08:46
02:11
Pakistan'daki sel felaketinde ölü sayısı bin 663’e yükseldi | Video 28.09.2022 | 16:23
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Çin Devlet Başkanı Xi darbe iddialarının ardından görüntülendi | Video 28.09.2022 | 16:23
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İran, Irak’ın kuzeyini bombalıyor | Video 28.09.2022 | 13:44
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Irak'ta meclis oturumu öncesi güvenlik önlemleri artırıldı | Video 28.09.2022 | 12:00
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Küba kasırga nedeniyle karanlığa gömüldü | Video 28.09.2022 | 12:00
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Rusya'da seferberlik sonrası ilk yedek askerler eğitime başladı | Video 28.09.2022 | 11:11
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Sri Lanka'nın başkenti Colombo'da yangın! 80 ev kül oldu | Video 28.09.2022 | 11:11
Afganistan’ın başkenti Kabil'in batısında bir eğitim merkezinde, sınav girişi sırasında gerçekleştirilen intihar saldırısında en az 19 kişi öldü, 27 kişi de yaralandı.