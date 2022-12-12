Video Dünya Kabil'de yabancıların kaldığı otele silahlı saldırı | Video
Kabil'de yabancıların kaldığı otele silahlı saldırı | Video

Kabil'de yabancıların kaldığı otele silahlı saldırı | Video

12.12.2022 | 14:05

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kabil’de yabancıların kaldığı otele silahlı saldırı | Video 01:06
Kabil'de yabancıların kaldığı otele silahlı saldırı | Video 12.12.2022 | 14:05
Jersey Adası’ndaki patlamada can kaybı 5’e yükseldi | Video 02:02
Jersey Adası'ndaki patlamada can kaybı 5'e yükseldi | Video 12.12.2022 | 08:43
Ay yörüngesine gönderilen Orion uzay aracı Dünya’ya döndü | Video 01:50
Ay yörüngesine gönderilen Orion uzay aracı Dünya’ya döndü | Video 12.12.2022 | 08:43
Japonya’nın Ay’a iniş aracı SpaceX roketi ile fırlatıldı | Video 04:58
Japonya'nın Ay'a iniş aracı SpaceX roketi ile fırlatıldı | Video 11.12.2022 | 12:26
2022 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu | Video 11:42
2022 Nobel Ödülleri sahiplerini buldu | Video 11.12.2022 | 08:32
Hindistan’da Mandous Kasırgası: 4 ölü | Video 02:39
Hindistan’da Mandous Kasırgası: 4 ölü | Video 11.12.2022 | 08:31
Jersey Adası’nda patlama: 1 ölü | Video 00:57
Jersey Adası'nda patlama: 1 ölü | Video 10.12.2022 | 15:24
Hawaii’deki Mauna Loa yanardağı ana yol için risk oluşturmuyor | Video 01:12
Hawaii'deki Mauna Loa yanardağı ana yol için risk oluşturmuyor | Video 09.12.2022 | 16:07
Rusya’da AVM’de yangın! Alevler 18 bin metrekarelik alana yayıldı | Video 02:15
Rusya'da AVM'de yangın! Alevler 18 bin metrekarelik alana yayıldı | Video 09.12.2022 | 10:28
Celine Dion, nadir görülen bir hastalığa yakalandı | Video 05:15
Celine Dion, nadir görülen bir hastalığa yakalandı | Video 09.12.2022 | 08:45
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsveç ve Finlandiya, Türkiye’nin endişelerini gidermek için somut adımlar attı | Video 04:28
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin endişelerini gidermek için somut adımlar attı" | Video 09.12.2022 | 08:39
İsrail askerleri Batı Şeria’da 3 Filistinliyi öldürdü | Video 05:54
İsrail askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü | Video 08.12.2022 | 12:32
Endonezya’da 5.8 büyüklüğünde deprem | Video 01:55
Endonezya'da 5.8 büyüklüğünde deprem | Video 08.12.2022 | 10:14
Peru’da Pedro Castillo’nun görevden alınması sonrası ülkenin yeni başkanı Dina Boluarte yemin ederek göreve başladı | Video 08:01
Peru’da Pedro Castillo’nun görevden alınması sonrası ülkenin yeni başkanı Dina Boluarte yemin ederek göreve başladı | Video 08.12.2022 | 08:49
İspanya’da tren kazası: 155 yaralı | Video 00:15
İspanya’da tren kazası: 155 yaralı | Video 07.12.2022 | 14:38
Tavandan kuaförün ortasına düştü | Video 00:19
Tavandan kuaförün ortasına düştü | Video 07.12.2022 | 12:45
Kolombiyalı kadın teknenin pervanesine kapılarak öldü | Video 00:07
Kolombiyalı kadın teknenin pervanesine kapılarak öldü | Video 07.12.2022 | 12:24
Putin’in Suriye Temsilcisi Türkiye’ye geliyor | Video 03:00
Putin'in Suriye Temsilcisi Türkiye'ye geliyor | Video 07.12.2022 | 09:34
ABD’den Türkiye’ye F-16 satışına ilişkin flaş karar! Satış için kısıtlayıcı koşullar kaldırıldı | Video 01:36
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin flaş karar! Satış için kısıtlayıcı koşullar kaldırıldı | Video 07.12.2022 | 09:36
Endonezya’da karakola intihar saldırısı: 1 ölü, 8 yaralı | Video 01:44
Endonezya'da karakola intihar saldırısı: 1 ölü, 8 yaralı | Video 07.12.2022 | 09:27

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yabancıların kaldığı otele silahlı saldırı gerçekleşti. Taliban kaynağının Reuters haber ajansına verdiği bilgiye göre, binaya ateş açıldığı öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA