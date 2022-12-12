Kabil'de yabancıların kaldığı otele silahlı saldırı | Video

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de yabancıların kaldığı otele silahlı saldırı gerçekleşti. Taliban kaynağının Reuters haber ajansına verdiği bilgiye göre, binaya ateş açıldığı öğrenildi.