Kahire’deki İsrail-Hamas ateşkes ve esir takası görüşmeleri ikinci gününde | Video 14.02.2024 | 16:23 İsrail ve Hamas'ın yeni bir ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin görüşmeler Mısır’ın başkenti Kahire’de ikinci gününde devam ediyor. Hamas heyetinin Mısır ve Katarlı arabulucularla görüşmek üzere Kahire’de bulunurken İsrail heyetinin Kahire’den İsrail’e dönüş yolunda olduğunu kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail ve Hamas'ın yeni bir ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin görüşmeler dün Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilmişti. Görüşmelere arabuluculuk yürüten Mısırlı ve Katarlı yetkililerin yanı sıra CIA Başkanı William Burns, İsrail ulusal istihbarat teşkilatı Mossad Başkanı David Barnea ve İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet Başkanı Ronen Bar da katıldı. Mısır medyasının son derece "olumlu" geçtiğini ve görüşmelerin 3 gün daha devam edeceği duyurduğu görüşmeler ikinci gününde Kahire'de devam ediyor.

HAMAS TARAFI GÖRÜŞMELERE BUGÜN KATILIYOR

Adı açıklanmayan Hamas üyesi, Hamas heyetinin Mısır ve Katarlı arabulucularla görüşmek üzere Kahire'de bulunduğunu açıkladı. İsrail Başbakanlık Ofisi yetkili tarafından yapılan açıklamada, İsrail heyetinin Kahire'den İsrail'e dönüş yolunda olduğunu kaydetti. İsrailli bir başka yetkili ise Barnea ve Bar liderliğindeki heyetin görüşmelere "dinlemek" için katıldığını ve yeni bir teklif sunmadığını aktardı.

MISIR: "İSTİŞARE VE KOORDİNASYONU SÜRDÜRME İSTEĞİ TEYİT EDİLDİ"

Mısır Enformasyon Birimi tarafından yapılan açıklamada ise görüşmelerin "istişare ve koordinasyonu sürdürme isteği" ile sona erdiğini duyurdu. Açıklamada, "Toplantıda mevcut gelişmeler gözden geçirildi. Ateşkes, sivillerin korunması ve iki devletli çözüm hedeflerine ulaşılması için istişare ve yoğun koordinasyonun sürdürülmesi teyit edildi" denildi.

SİSİ; CIA BAŞKANI VE KATAR BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin CIA Başkanı Burns ve Katar Başbakanı Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile gerçekleştirdiği görüşmelerde ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve yardımların ulaştırılması konuları ele alındı.

DÜN GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTI

Toplantı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hamas'ın bin 500 Filistinli mahkumun İsrail hapishanelerinden serbest bırakılması, kalıcı ateşkes ve İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesini içeren karşı teklifini "hayal ürünü" olduğu gerekçesiyle reddetmesinin ardından gerçekleştirildi.

HAMAS'IN KARŞI TEKLİFİ

Hamas, kendilerine yapılan teklife karşı geçtiğimiz hafta Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisinde bulunmuştu. Bu süre zarfında Gazze'deki rehineler Filistinli mahkumlarla takas edilecek, Gazze'nin yeniden inşası başlayacak, İsrail güçleri Gazze Şeridi'nden tamamen geri çekilecek, cenazeler takas edilecekti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise yaptığı açıklamada Hamas'ın karşı teklifini reddederek, "Başından beri mutlak zaferi hedef olarak belirledim ve bundan daha azına razı olmayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Hamas'ın ateşkes şartlarını "hayal ürünü" olarak nitelendiren Netanyahu, "Hamas'ın az önce duyduğumuz hayal ürünü taleplerine teslim olmak, esirlerin özgürlüğüne kavuşmasını sağlamayacağı gibi sadece yeni bir katliama davetiye çıkarır" demişti. Netanyahu ayrıca, İsrail ordusunun Han Yunus'tan sonra Refah'a operasyon düzenlemesi için emir verdiğini açıklamıştı.