Video Dünya Kahire’deki İsrail-Hamas ateşkes ve esir takası görüşmeleri ikinci gününde | Video
Kahire’deki İsrail-Hamas ateşkes ve esir takası görüşmeleri ikinci gününde | Video

Kahire’deki İsrail-Hamas ateşkes ve esir takası görüşmeleri ikinci gününde | Video

14.02.2024 | 16:23

İsrail ve Hamas'ın yeni bir ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin görüşmeler Mısır’ın başkenti Kahire’de ikinci gününde devam ediyor. Hamas heyetinin Mısır ve Katarlı arabulucularla görüşmek üzere Kahire’de bulunurken İsrail heyetinin Kahire’den İsrail’e dönüş yolunda olduğunu kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail ve Hamas'ın yeni bir ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılmasına ilişkin görüşmeler dün Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilmişti. Görüşmelere arabuluculuk yürüten Mısırlı ve Katarlı yetkililerin yanı sıra CIA Başkanı William Burns, İsrail ulusal istihbarat teşkilatı Mossad Başkanı David Barnea ve İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet Başkanı Ronen Bar da katıldı. Mısır medyasının son derece "olumlu" geçtiğini ve görüşmelerin 3 gün daha devam edeceği duyurduğu görüşmeler ikinci gününde Kahire'de devam ediyor.

HAMAS TARAFI GÖRÜŞMELERE BUGÜN KATILIYOR
Adı açıklanmayan Hamas üyesi, Hamas heyetinin Mısır ve Katarlı arabulucularla görüşmek üzere Kahire'de bulunduğunu açıkladı. İsrail Başbakanlık Ofisi yetkili tarafından yapılan açıklamada, İsrail heyetinin Kahire'den İsrail'e dönüş yolunda olduğunu kaydetti. İsrailli bir başka yetkili ise Barnea ve Bar liderliğindeki heyetin görüşmelere "dinlemek" için katıldığını ve yeni bir teklif sunmadığını aktardı.

MISIR: "İSTİŞARE VE KOORDİNASYONU SÜRDÜRME İSTEĞİ TEYİT EDİLDİ"
Mısır Enformasyon Birimi tarafından yapılan açıklamada ise görüşmelerin "istişare ve koordinasyonu sürdürme isteği" ile sona erdiğini duyurdu. Açıklamada, "Toplantıda mevcut gelişmeler gözden geçirildi. Ateşkes, sivillerin korunması ve iki devletli çözüm hedeflerine ulaşılması için istişare ve yoğun koordinasyonun sürdürülmesi teyit edildi" denildi.

SİSİ; CIA BAŞKANI VE KATAR BAŞBAKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin CIA Başkanı Burns ve Katar Başbakanı Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ile gerçekleştirdiği görüşmelerde ateşkes, esirlerin serbest bırakılması ve yardımların ulaştırılması konuları ele alındı.

DÜN GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTI
Toplantı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hamas'ın bin 500 Filistinli mahkumun İsrail hapishanelerinden serbest bırakılması, kalıcı ateşkes ve İsrail askerlerinin Gazze'den çekilmesini içeren karşı teklifini "hayal ürünü" olduğu gerekçesiyle reddetmesinin ardından gerçekleştirildi.

HAMAS'IN KARŞI TEKLİFİ
Hamas, kendilerine yapılan teklife karşı geçtiğimiz hafta Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisinde bulunmuştu. Bu süre zarfında Gazze'deki rehineler Filistinli mahkumlarla takas edilecek, Gazze'nin yeniden inşası başlayacak, İsrail güçleri Gazze Şeridi'nden tamamen geri çekilecek, cenazeler takas edilecekti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise yaptığı açıklamada Hamas'ın karşı teklifini reddederek, "Başından beri mutlak zaferi hedef olarak belirledim ve bundan daha azına razı olmayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Hamas'ın ateşkes şartlarını "hayal ürünü" olarak nitelendiren Netanyahu, "Hamas'ın az önce duyduğumuz hayal ürünü taleplerine teslim olmak, esirlerin özgürlüğüne kavuşmasını sağlamayacağı gibi sadece yeni bir katliama davetiye çıkarır" demişti. Netanyahu ayrıca, İsrail ordusunun Han Yunus'tan sonra Refah'a operasyon düzenlemesi için emir verdiğini açıklamıştı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kahire’deki İsrail-Hamas ateşkes ve esir takası görüşmeleri ikinci gününde | Video 00:38
Kahire’deki İsrail-Hamas ateşkes ve esir takası görüşmeleri ikinci gününde | Video 14.02.2024 | 16:23
Rusya, Ukrayna’nın doğusunu vurdu: 3 ölü, 13 yaralı | Video 01:46
Rusya, Ukrayna’nın doğusunu vurdu: 3 ölü, 13 yaralı | Video 14.02.2024 | 14:02
Filipinler’de kilisenin asma katı çöktü: 1 ölü, 52 yaralı | Video 01:22
Filipinler'de kilisenin asma katı çöktü: 1 ölü, 52 yaralı | Video 14.02.2024 | 12:03
New York’ta son 2 yılın en fazla kar yağışı | Video 03:00
New York’ta son 2 yılın en fazla kar yağışı | Video 14.02.2024 | 12:08
Filipinler’de kilisenin asma katı çöktü: 1 ölü, 52 yaralı | Video 01:22
Filipinler'de kilisenin asma katı çöktü: 1 ölü, 52 yaralı | Video 14.02.2024 | 12:08
İspanya’da LGBT lobisinin pedofili skandalı! Küçük çocukları cinsel obje kostümü giydirip dans ettirdiler | Video 00:29
İspanya’da LGBT lobisinin pedofili skandalı! Küçük çocukları cinsel obje kostümü giydirip dans ettirdiler | Video 14.02.2024 | 11:51
Yeni Delhi’de polis çiftçilerin kente girişini engellemek için beton bariyerler yerleştirdi | Video 06:00
Yeni Delhi’de polis çiftçilerin kente girişini engellemek için beton bariyerler yerleştirdi | Video 13.02.2024 | 13:35
Almanya Başbakanı Scholz: Rusya yüzünden barışımız tehdit altında | Video 04:05
Almanya Başbakanı Scholz: "Rusya yüzünden barışımız tehdit altında" | Video 13.02.2024 | 06:01
Gazze’de sivil ölümlerine dikkat çeken Biden’dan İsrail’e “Refah” uyarısı | Video 10:02
Gazze’de sivil ölümlerine dikkat çeken Biden’dan İsrail’e “Refah” uyarısı | Video 13.02.2024 | 06:01
İsrail’in Refah’taki saldırılarında can kaybı 67’ye yükseldi | Video 00:37
İsrail’in Refah’taki saldırılarında can kaybı 67’ye yükseldi | Video 12.02.2024 | 12:18
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor... Saldırıda yıkılan binalar böyle görüntülendi | Video 04:39
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ediyor... Saldırıda yıkılan binalar böyle görüntülendi | Video 12.02.2024 | 11:47
İsrail, Refah’ta 2 rehineyi kurtardığını duyurdu! Refah’ta 37 Filistinli öldü | Video 00:13
İsrail, Refah’ta 2 rehineyi kurtardığını duyurdu! Refah'ta 37 Filistinli öldü | Video 12.02.2024 | 11:25
Katiller ordusunun işkencesini deşifre ettiler! BBC’den şoke eden paylaşım: Vahşeti kameraya aldılar | Video 00:12
Katiller ordusunun işkencesini deşifre ettiler! BBC’den şoke eden paylaşım: Vahşeti kameraya aldılar | Video 12.02.2024 | 09:36
Buzulların arasında kartpostalları andıran ülke: Finlandiya | Video 07:39
Buzulların arasında kartpostalları andıran ülke: Finlandiya | Video 11.02.2024 | 15:01
Gazze’de can kaybı 28 bin 176’ya yükseldi | Video 00:45
Gazze’de can kaybı 28 bin 176’ya yükseldi | Video 11.02.2024 | 13:29
İsrail ve Kudüs’teki protestolarda Netanyahu’ya tepkiler sürüyor | Video 02:55
İsrail ve Kudüs’teki protestolarda Netanyahu’ya tepkiler sürüyor | Video 11.02.2024 | 08:28
Florida’da otoyola inen küçük uçak araca çarpıp alev aldı: 2 ölü | Video 02:25
Florida’da otoyola inen küçük uçak araca çarpıp alev aldı: 2 ölü | Video 10.02.2024 | 10:59
Aliyev, Azerbaycan’ın yeni aldığı Akıncı TİHA’ların test uçuşunu izledi | Video 00:18
Aliyev, Azerbaycan'ın yeni aldığı Akıncı TİHA’ların test uçuşunu izledi | Video 09.02.2024 | 15:39
İsviçre’de 15 kişiyi rehin alan baltalı saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi | Video 00:58
İsviçre’de 15 kişiyi rehin alan baltalı saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi | Video 09.02.2024 | 15:39
Kudüs’te camiye alınmayanlar sokakta namaz kıldı | Video 02:01
Kudüs'te camiye alınmayanlar sokakta namaz kıldı | Video 09.02.2024 | 14:36

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA