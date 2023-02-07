Kahramanmaraş'taki deprem Grönland'da bile hissedildi! Depremin dalgaları harita üzerinde gösterildi | Video
Türkiye asrın felaketini yaşıyor. "Son yüzyılın en büyüğü" olarak nitelendirilen depremlerin ilki Kahramanmaraş'ı gece 7.7 ile vurmuş, bundan 9 saat sonra ise 7.6 şiddetinde ikinci bir deprem meydana gelmişti. Tüm dünyanın canlı takip ettiği arama kurtarma faaliyetleri sürerken uzmalar da depremin etkileri ve gücünü araştırıyor. Avrupadan Amerika'ya kadar neredeyse dünyanın her yerinde hissedilen depremin dalgaları harita üzerinde gösterildi. Uzmanlar deprem ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
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