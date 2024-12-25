Kazakistan'da yolcu uçağı düştü! İşte kazadan kurtulanların ilk görüntüsü | Video
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Grozni'ye giden yolcu uçağı Kazakistan'a düştü. Son dakika bilgilerine göre Grozni'deki sis nedeniyle, uçağın rotasının değiştirildi. Düşen yolcu uçağında 72 kişinin bulunduğu belirtildi. Yetkililer kazadan sağ kurtulanların olduğunu belirtirken uçağın yere çakılışı anbean kayıt altına alındı.
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