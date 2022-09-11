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Kral 3. Charles'ın görevliye yaptığı el hareketi gündem oldu | Video 11.09.2022 | 09:47
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Papua Yeni Gine'de 7,6 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi | Video 11.09.2022 | 08:56
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Meksika’da yolcu otobüsüyle çarpışan tanker alev aldı: 18 kişi öldü | Video 11.09.2022 | 08:51
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Meksika’da freni patlayan tır 22 aracı ezdi: 44 yaralı | Video 10.09.2022 | 19:24
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Kraliçe Elizabeth için yaşı kadar top atışı | Video 09.09.2022 | 16:30
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Rus savaş uçaklarından İdlib'e hava saldırısı: 7 sivil öldü | Video 08.09.2022 | 16:57
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Kraliçe Elizabeth, tıbbi gözetim altına alındı | Video 08.09.2022 | 16:03
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Tayland 20 yılın en şiddetli muson yağmurlarıyla mücadele ediyor | Video 08.09.2022 | 14:19
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Hindistan'da video çeken gence tren çarptı | Video 08.09.2022 | 14:01
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İngiltere'de parlamento binasına boyalı saldırı | Video 07.09.2022 | 16:04
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in ölümünün ardından resmen Kral olarak koltuğa oturan 3. Charles'ın yemin bildirisini imzalarken bir görevliye yaptığı el hareketi dikkat çekti.