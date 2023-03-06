Küba'da uçak kuşlara çarptı, kabini duman kapladı | Video 06.03.2023 | 12:10 Küba’da bir yolcu uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra kuşlara çarptı. Motorda arıza meydana gelmesi sonucu uçak kabini duman altında kaldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Küba'dan havalanan ABD merkezli Southwest Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra kuşlara çarptı. Uçağın motorunda meydana gelen arıza nedeniyle kabini duman kapladı. Yolcular büyük panik yaşarken Florida seferini yapan uçak, başkent Havana'ya geri dönerek acil iniş yaptı.

Havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, 147 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu uçağın güvenli bir şekilde havaalanına ulaştığı ve kaydırakla tahliye edildiği belirtildi. Olayda yaralanan olmazken, havayolu şirketi yolcuların başka bir uçağa alındığını açıkladı. Küba sivil havacılık otoritesi tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.