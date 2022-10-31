Kung-Fu eğitimi alan küçük çocuk milyonlarca kez izlendi | Video

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Sırtındaki odun parçasıyla Kung-Fu eğitimi alan küçük çocuğun görüntüleri, sosyal medyada 45 milyondan fazla izlendi.