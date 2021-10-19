La Palma’daki yanardağ felaketi tam 1 aydır sürüyor | Video

İspanya’ya bağlı La Palma Adası'nda Cumbre Vieja Yanardağı’nın faaliyetleri 1 aydır devam ederken, yanardağdaki patlamalar tekrar şiddetlendi.

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın en büyük 5'inci adası La Palma'da yer alan Cumbre Vieja Yanardağı 19 Eylül'den bu yana kül ve lav püskürtmeye devam ediyor. Tam 1 aydır faaliyette olan yanardağın faaliyetlerinin yakın zamanda bitmesi beklenmezken, yanardağdaki patlamalar şiddetini artırdı. Yanardağdaki lav çıkışı yoğunlaşırken, lavlar yerleşim yerlerine yaklaştı. Lavlar, bazı yerleşim bölgelerinde ise yangına neden oldu. Adada şu ana dek lavlar nedeniyle 754 hektar alan ve bin 835 bina yok oldu, yaklaşık 7 bin kişi ise adadan tahliye edildi.

LAVLARIN DENİZE İNMESİNDEN ENDİŞE EDİLİYOR

Yerel yetkililer, güneydeki lav akıntısının denizden yaklaşık 200 metre uzaklıkta olması nedeniyle Tazacorte bölgesinde koruyucu önlemleri artırdı.

Bilim adamları, lavların denizle buluşmasından endişe duyuyor çünkü böyle bir durumda göz, akciğer ve cilt tahrişine neden olabilecek zehirli gazların havaya salınabileceği düşünülüyor.

YANARDAĞIN FAALİYETLERİNİN YAKIN ZAMANDA BİTMESİ BEKLENMİYOR

Kanarya Adaları Başkanı Angel Vctor Torres geçtiğimiz pazar günü yaptığı açıklamada, Cumbre Vieja Yanardağı'nın faaliyetlerinin yakın zamanda bitmesinin beklenmediğini ve yanardağdaki patlamaların henüz sonunun görünmediğini ifade etmişti. Konuşmasında bilim adamlarının da görüşlerine değinen Torres, "Herkesin en büyük arzusu bu yönde olmasına rağmen patlamanın sona ermesinin yakın olduğuna dair herhangi bir işaret yok" demişti.

Öte yandan, İspanya Ulusal Coğrafya Enstitüsü tarafından daha önce yapılan açıklamada, La Palma'da son 24 saatte en büyüğü 4.3 olan toplam 42 depremin kaydedildiği bildirilmişti.

LA PALMA HAVALİMANI TEKRAR AÇILDI

Adanın büyük bölümü lav ve külle kaplanırken, küller hava yolu ulaşımını da olumsuz etkiledi. İspanya Havalimanları İşletmeleri (Aena), La Palma Adası ile bağlantılı toplam 38 uçuştan 28'inin iptal edildiğini fakat hafta sonu kapatılan La Palma Havalimanı'nın yeniden açıldığını belirtmişti.