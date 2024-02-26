Lahey'de söz sırası Türkiye'de! İsrail zulmünü dünyaya anlattılar | Video
İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirdiği eylemlerin hukuki sonuçlarına ilişkin duruşma Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) devam ederken Türkiye de İsrail zulmünü dünyaya anlattı. Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'in Filistin'i işgalinin hukuki neticelerine ilişkin duruşmada, Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız başkanlığındaki heyet sunum yaptı
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