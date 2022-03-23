Video Dünya Louisiana'yı hortum vurdu: 1 ölü | Video
Louisiana'yı hortum vurdu: 1 ölü | Video

Louisiana'yı hortum vurdu: 1 ölü | Video

23.03.2022 | 12:13

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ABD'nin Louisiana eyaletinde görülen hortumun ardından 1 kişi hayatını kaybetti.

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ABD'nin Texas eyaletinin ardından Louisiana'yı da hortum vurdu. Büyük paniğe yol açan hortum nedeniyle New Orleans kentinde evlerin çatıları uçtu, araçlar şiddetli fırtınanın etkisiyle devrildi. Hortumdan en kötü etkilenen St. Bernard Parish bölgesindeki Arabi'de polis James Pohlmann, 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayarak bölgede büyük hasar meydana geldiğini ifade etti. Bölge Başkanı Guy McInnis de birkaç evin "tamamen yıkıldığını" söyledi. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde dev hortumun ilerlediği anlar yer aldı.

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