Luhansk Valisi Gayday: “Okula düzenlenen hava saldırısında 60 kişi öldü” | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Ukrayna: "Rusya'ya ait çıkarma gemisini vurduk" | Video 07.05.2022 | 14:56
01:41
00:17
Çin’de çöken 8 katlı binada can kaybı 53’e ulaştı | Video 06.05.2022 | 15:11
00:45
Uçakta feci dayak kamerada! Ellerinden pilot kurtardı | Video 06.05.2022 | 13:48
00:28
Ünlü BBC spikerinin canlı yayında zor anları | Video 06.05.2022 | 12:50
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Rus ordusu, 9 Mayıs Zafer Günü provası yaptı | Video 06.05.2022 | 11:18
00:52
Kansas'taki hortum felaketinin yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 06.05.2022 | 11:06
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ABD'deki hortum felaketinin yeni görüntüsü ortaya çıktı | Video 06.05.2022 | 10:57
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Meksika’da şiddetli yağış sele neden oldu | Video 06.05.2022 | 08:20
00:32
Rusya, Azovstal fabrikasını vurmaya devam ediyor | Video 06.05.2022 | 08:20
01:38
Afganistan’da sel felaketi: 22 ölü, 40 yaralı | Video 05.05.2022 | 16:48
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Hindistan’da buldozer lastiği şişilirken patladı: 2 ölü | Video 05.05.2022 | 11:52
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Rusya’da kimyasal madde tankerinde yangın | Video 04.05.2022 | 15:20
04:04
AB, Rusya’dan petrol alımını durduracak | Video 04.05.2022 | 13:40
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Rus ordusu Lviv’de elektrik trafo merkezlerini hedef aldı | Video 04.05.2022 | 08:46
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Ukrayna’da katliam gibi trafik kazası: 16 ölü, 6 yaralı | Video 04.05.2022 | 08:46
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Rusya Ukrayna’da kömür fabrikasını vurdu: 10 ölü, 15 yaralı | Video 04.05.2022 | 08:46
Luhansk Valisi Sergey Gayday yaptığı açıklamada, “Luhansk’taki bir okula düzenlenen hava saldırısında 60 kişi hayatını kaybetti” dedi.