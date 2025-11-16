Meksika’da hükümet karşıtı protesto: 100’ü polis 120 yaralı | Video 16.11.2025 | 12:06 Meksika’da artan suç, yolsuzluk ve cezasızlığa karşı tepki göstermek üzere düzenlenen hükümet karşıtı protestoda 100’ü polis memuru olmak üzere 120 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Meksika'da binlerce kişi artan suç, yolsuzluk ve cezasızlığa karşı sokaklara döküldü. Başkent Mexico City'de gençlerin organize ettiği ve hükümete büyük tepki gösterilen protestoda, göstericiler ile polis arasında çatışma çıktı. Meksiko Şehri Kamu Güvenliği Sekreteri Pablo Vazquez düzenlediği basın toplantısında, 100'ü polis memuru olmak üzere 120 kişinin yaralandığını, yaralı polislerden 40'ının hastanede tedavi gördüğünü söyledi. Vazquez, soygun ve saldırı dahil birçok suçtan dolayı 20 kişinin tutuklandığını söyledi.

Başkentte toplanan binlerce gösterici, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un yaşadığı Ulusal Saray'ın etrafındaki barikatları yıktı. Polis, göstericilere, göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Gösteriye, 1 Kasım'da Ölüler Günü etkinliğinde suikasta uğrayan Uruapan Belediye Başkanı Carlos Manzo'nun destekçileri de katıldı. Çok sayıda kişi, "Hepimiz Carlos Manzo'yuz" yazılı pankartlar taşıdı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum yaptığı açıklamada, diğer şehirlerde de gerçekleşen yürüyüşlerin, hükümetine karşı çıkan sağcı politikacılar tarafından finanse edildiğini söyledi.