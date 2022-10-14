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OTOMATİK OYNAT
01:39
Meksika’da kartel saldırısı: 6 ölü | Video 14.10.2022 | 22:33
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Fransa’da akaryakıt krizi | Video 14.10.2022 | 19:29
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Son Dakika: Almanya’da ilk kez hoparlörden ezan okundu | Video 14.10.2022 | 14:32
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Ukrayna, Rusya’nın Belgorod kentinde mühimmat deposunu vurdu | Video 13.10.2022 | 23:44
02:59
Putin ve Aliyev Astana’da bir araya geldi | Video 13.10.2022 | 21:50
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Irak’ta hükümeti kurma görevi Muhammed Şiya Sudani’ye verildi | Video 13.10.2022 | 21:50
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Suriye’de 4. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen mozaik bulundu | Video 13.10.2022 | 00:41
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Pakistan'da yolcu otobüsü alev aldı: 10 ölü, 20 yaralı | Video 12.10.2022 | 21:35
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Nepal’de sel ve toprak kayması: 33 ölü | Video 12.10.2022 | 11:44
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Eski Alman bakanın sözleri tepki çekti! "Üşüyorsanız kazak giyin" | Video 12.10.2022 | 11:33
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Akaryakıt istasyonlarında grev, Fransa'da kaos yarattı | Video 12.10.2022 | 11:09
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Japonya'nın Epsilon-6 roketini fırlatma girişimi başarısız oldu | Video 12.10.2022 | 10:29
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Kargo uçağının kalkış sırasında iniş takımı koptu | Video 11.10.2022 | 23:54
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Rusya Devlet Başkanı Putin, UAEA Başkanı Grossi ile bir araya geldi | Video 11.10.2022 | 22:33
Meksika’nın Sonora eyaletinde silahlı kartel üyelerinin sivillere ateş açması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.