Video Dünya Mucize kurtuluş! Raylardan metro gelmeden saniyeler önce böyle kurtarıldı | Video
Mucize kurtuluş! Raylardan metro gelmeden saniyeler önce böyle kurtarıldı | Video

Mucize kurtuluş! Raylardan metro gelmeden saniyeler önce böyle kurtarıldı | Video

26.11.2022 | 16:10

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Mucize kurtuluş! Raylardan metro gelmeden saniyeler önce böyle kurtarıldı | Video 01:33
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New York metrosunda tren raylarına düşen bir adam, polislerin nefes kesen operasyonu ile ezilmekten son anda kurtuldu. Korku dolu anlar kameraya yansıdı.

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