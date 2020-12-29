NASA'da flaş galaksi görüntüsü paylaşımı | Video

NASA veya tam adıyla Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, sosyal medyayı en çok kullanan isimlerin başında geliyor. NASA'nın sosyal medya platformlarında birden fazla da hesabı var. Hubble Uzay Telekobu'nun hesabı da bunlardan biri. Kısa süre önce Hubble Uzay Telekobu'nun Instagram'ında muhteşem bir kare paylaşıldı. NGC 3314A ve NGC 3314B isimli iki galaksiye ait bu fotoğraf, özel bir klip haline getirilip, yayınlandı. Kısa süre içinde binlerce beğeni aldı.