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Nepal'de toprak kayması: 12 ölü, 63 kayıp | Video

Nepal'de toprak kayması: 12 ölü, 63 kayıp | Video

12.07.2024 | 12:29

Nepal'de şiddetli yağışların yol açtığı heyelan sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca iki otobüs nehre sürüklendi, 63 yolcu kayboldu.

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Güney Asya ülkesi Nepal'de etkisini sürdüren muson yağmurları, sel ve toprak kaymalarını beraberinde getiriyor. Chitwan bölgesindeki Mugling-Narayanghat otoyolunda toprak kayması sonucu iki yolcu otobüsü, Trishuli Nehri'ne sürüklendi. Bölge yetkilisi Khimananda Bhusal yaptığı açıklamada, iki otobüste en az 66 kişinin bulunduğunu, otobüsler nehre düşmeden önce 3 yolcunun kaçmayı başardığını ve hastanede tedavi altında olduklarını ifade etti. Bhusal, "Toplam sayıyı bilmiyoruz, çünkü otobüsler yoldan başkalarını da almış olabilir. Henüz başka kimse bulunamadı" dedi. Bhusal, nehirde kaybolan en az 63 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Polis Sözcüsü Dan Bahadur Karki ise otobüslerden birinin başkent Katmandu'dan Gaur'a, diğerinin Birgunj'dan Katmandu'ya doğru seyir halinde olduğunu aktardı. Chitwan'da ayrıca otoyolun aynı bölümünde düşen bir kaya parçasının isabet etmesi sonucu başka bir otobüsü şoförü yaşamını yitirdi.

EVLER TOPRAK ALTINDA KALDI
Şiddetli yağış nedeniyle başkent Katmandu'nun 150 kilometre batısındaki Kaski bölgesinde de toprak kayması yaşandı, bazı evler yıkıldı. Bölge polisinden Basant Kumar Sharma, 3 farklı noktada 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda, yaşanan felaketlerden duyduğu üzüntüyü dile getirerek etkili arama-kurtarma operasyonları yürütülmesi talimatı verdi.
Nepal'de Haziran ortasından bu yana meydana gelen toprak kaymaları ve sellerde en az 91 kişi yaşamını yitirdi.

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