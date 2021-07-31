Video Dünya Netanyahu, Covid-19 aşısının 3. dozunu yaptırdı

Netanyahu, Covid-19 aşısının 3. dozunu yaptırdı

Netanyahu, Covid-19 aşısının 3. dozunu yaptırdı
31.07.2021 | 13:45

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Netanyahu, Covid-19 aşısının 3. dozunu yaptırdı 02:47
Netanyahu, Covid-19 aşısının 3. dozunu yaptırdı 31.07.2021 | 13:45
Ukrayna’dan Türkiye’ye destek için yola çıkan uçakların görüntüleri paylaşıldı 00:48
Ukrayna’dan Türkiye’ye destek için yola çıkan uçakların görüntüleri paylaşıldı 31.07.2021 | 13:41
Hindistan'da toprak kayması: Yol çöktü, 204 kişi mahsur kaldı | Video 00:29
Hindistan'da toprak kayması: Yol çöktü, 204 kişi mahsur kaldı | Video 30.07.2021 | 14:50
Pakistan'da polise el bombalı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 00:18
Pakistan'da polise el bombalı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 30.07.2021 | 13:14
Brezilya’da ulusal film enstitüsünün deposunda büyük yangın | Video 00:32
Brezilya’da ulusal film enstitüsünün deposunda büyük yangın | Video 30.07.2021 | 12:54
İsrail güçleri, Kudüs'te 4 Filistinli çocuğu gözaltına aldı | Video 00:26
İsrail güçleri, Kudüs'te 4 Filistinli çocuğu gözaltına aldı | Video 30.07.2021 | 08:38
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 99’a yükseldi | Video 01:21
Çin’deki sel felaketinde can kaybı 99’a yükseldi | Video 29.07.2021 | 16:36
Arjantin'de su seviyesi yükseldi, ev saniyeler içinde çöktü | Video 00:43
Arjantin'de su seviyesi yükseldi, ev saniyeler içinde çöktü | Video 29.07.2021 | 16:36
Rusya'da otomobille yarışan motosiklet alev topuna döndü | Video 00:22
Rusya'da otomobille yarışan motosiklet alev topuna döndü | Video 29.07.2021 | 15:47
Onlarca fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi | Video 01:27
Onlarca fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi | Video 29.07.2021 | 15:06
Dans eden kadının pencereden düşme anı kamerada! Çılgın eğlencede korkunç kaza... 00:22
Dans eden kadının pencereden düşme anı kamerada! Çılgın eğlencede korkunç kaza... 29.07.2021 | 12:35
Esad rejiminden Dera’ya topçu saldırısı: 1 ölü | Video 00:39
Esad rejiminden Dera’ya topçu saldırısı: 1 ölü | Video 29.07.2021 | 12:04
Panik anları kamerada! ABD’nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde deprem | Video 02:56
Panik anları kamerada! ABD’nin Alaska eyaletinde 8.2 büyüklüğünde deprem | Video 29.07.2021 | 11:59
Irak’ta askeri helikopter düştü: 5 ölü | Video 00:26
Irak’ta askeri helikopter düştü: 5 ölü | Video 29.07.2021 | 11:59
Kudüs Sendromu nedir? Kıyamet kopacak diyerek kente gelenler var! Yoğun maneviyattan hastanelik oluyorlar 06:04
Kudüs Sendromu nedir? Kıyamet kopacak diyerek kente gelenler var! Yoğun maneviyattan hastanelik oluyorlar 29.07.2021 | 11:11
Boris Johnson'ın şemsiye ile imtihanı güldürdü | Video 00:50
Boris Johnson'ın şemsiye ile imtihanı güldürdü | Video 29.07.2021 | 11:04
ABD'de 8.2'lik deprem! Tsunami alarmı verildi. İşte ilk görüntüler | Video 00:30
ABD'de 8.2'lik deprem! Tsunami alarmı verildi. İşte ilk görüntüler | Video 29.07.2021 | 10:37
ABD’de 8.2 şiddetinde büyük deprem! Tsunami alarmı verildi | Video 00:22
ABD’de 8.2 şiddetinde büyük deprem! Tsunami alarmı verildi | Video 29.07.2021 | 10:32
ABD'de gözaltı sırasında şüpheliyi silahla tehdit eden polisler tutuklandı | Video 10:14
ABD'de gözaltı sırasında şüpheliyi silahla tehdit eden polisler tutuklandı | Video 29.07.2021 | 08:34
Endonezya'da yanardağ patladı | Video 02:08
Endonezya'da yanardağ patladı | Video 28.07.2021 | 16:35

Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eşi Sarah Netanyahu ile birlikte korona virüs (Covid-19) aşısının 3. dozunu yaptırdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail'de korona virüsün (Covid-19) Delta mutasyonunun hızla yayılması nedeniyle vaka sayılarındaki artış devam ederken, 60 yaş üstü vatandaşlara yönelik 3. doz aşı uygulaması başlatıldı. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ardından eski Başbakan Binyamin Netanyahu ve eşi Sarah Netanyahu ile birlikte Covid-19 aşısının 3. dozunu yaptırdı. Netanyahu ve eşi, aşının 3. dozunu Sheba-Tel Hashomer Hastanesi'nde yaptırdı. Netanyahu aşı olduktan sonra yaptığı konuşmada, "1.5 aydan fazla bir süredir, Başbakanlık görevindeyken ülkeye getirttiğim ve zaten parasını ödediğimiz 3. doz aşı için çağrıda bulunuyorum. Mutasyonu durdurmanın tek yolu bu. Ne yazık hiçbir şey yapmadan 1 ay geçirdiler. Sağlık Bakanlığı'nın da benim gibi düşünerek bu önemli süreci başlatmasına sevindim" dedi.


İsrail Başbakanı Naftali Bennett dün yaptığı açıklamada, 60 yaş üstü İsraillilerin önümüzdeki haftadan itibaren Covid-19 aşısının 3. dozunu yaptırabileceğini belirtmiş, ülkedeki tüm vatandaşlara aşı olmaları yönündeki çağrısını yinelemişti.


Öte yandan yüksek aşılama oranına rağmen İsrail'de vaka sayısındaki artışın önüne geçilemiyor. Son 3 günde 2 binden fazla yeni vaka tespit edilmesi ile ülke genelinde vaka sayısı 4.5 aydır görülmeyen seviyelere ulaştı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA