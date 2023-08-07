Nijer'de Fransa karşıtı göstericiler Türk bayrağı açtı | Video
Askeri darbeden sonra Fransız Büyükelçiliği'ni basan ve Fransa karşıtı gösterilerine devam eden Nijerli sömürge karşıtı göstericilerin Türk bayrağı açtığı anlar kameralara yansıdı.
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