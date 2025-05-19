Pakistan'da fırtına: 3 ölü | Video
Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletini vuran fırtınada ağaçların ve tabelaların devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 13 kişi de yaralandı.
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