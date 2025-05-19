Pakistan'da fırtına: 3 ölü | Video 19.05.2025 | 13:00 Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletini vuran fırtınada ağaçların ve tabelaların devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 13 kişi de yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletini fırtına vurdu. Eyaletin farklı noktalarında şiddetini arttıra şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaçların ve tabelaların devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 13 kişi de yaralandı. Arama kurtarma yetkilisi Bilal Ahmad Faizi eyaletin çeşitli bölgelerinde etkili olan şiddetli fırtınanın İslamabad'ın bazı bölgelerini de vurduğunu dile getirdi. Fırtına nedeniyle şehrin birçok bölgesine elektrik verilemezken fırtınada etkili olan dolu yağışında da araçlarda ve güneş panellerinde hasar meydana geldi.