Pakistan’ın Lahore şehri yoğun sise teslim oldu | Video

Pakistan’ın Lahore şehrini kaplayan yoğun sis, hayatı durma noktasına getirdi.

Pakistan'ın Lahore şehri dahil, ülkenin birçok bölgesinde yoğun sis etkisini gösterirken, trafik ve rutin hayat olumsuz yönde etkilendi. Lahore, dünyanın en kirli 4 şehri listesinde 3'üncü sırada yer alırken, insanların kirlilik nedeniyle ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldığı biliniyor. Son 5 yılda hava kirliliğinin ölümcül noktaya geldiği Pakistan'da düşük kaliteli gaz kullanımı, dönemsel olarak yapılan mahsul yakımı ve soğuk kış sıcaklıklarının durgun duman bulutlarıyla birleşmesi de hava kirliliğini arttıran en önemli etkenler arasında yer alıyor.

Kasım ayının hava kirliliği nedeniyle en kötü ay olarak bilindiği Pakistan'da, Lahore ve Multan şehirlerindeki hava kalitesi ekim ve mart aylarında oldukça sağlıksız olarak nitelendiriliyor. Pakistan bugün dünyanın en kirli 4'üncü ülkesi olarak bilinirken, Dünya Sağlık Örgütü standartları karşılanırsa, ortalama yaşam beklentisinin Pakistan'da 4,3 Karaçi'de 3,6 yıl ve Lahor'da da 5,3 yıl artabileceği konuşuluyor.