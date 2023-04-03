Video Dünya Paris’te Eyfel Kulesi sayısı ikiye çıktı | Video
Paris’te Eyfel Kulesi sayısı ikiye çıktı | Video

Paris’te Eyfel Kulesi sayısı ikiye çıktı | Video

03.04.2023 | 19:11

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Eyfel Kulesi’nin 1/10 ölçeğinde bir benzeri daha inşa edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Paris’te Eyfel Kulesi sayısı ikiye çıktı | Video 01:52
Paris’te Eyfel Kulesi sayısı ikiye çıktı | Video 03.04.2023 | 19:11
ABD’de yük treni raydan çıktı, vagonlar nehre devrildi | Video 00:16
ABD'de yük treni raydan çıktı, vagonlar nehre devrildi | Video 03.04.2023 | 12:41
Rusya’daki patlamanın yeni görüntüsü! Elinde TNT ile kafeye böyle girdi | Video 00:15
Rusya'daki patlamanın yeni görüntüsü! Elinde TNT ile kafeye böyle girdi | Video 03.04.2023 | 12:58
ABD’de yük treni raydan çıktı, vagonlar nehre devrildi | Video 00:16
ABD'de yük treni raydan çıktı, vagonlar nehre devrildi | Video 03.04.2023 | 12:52
Şam’da bomba yüklü araç infilak etti: 3 çocuk yaralandı | Video 02:45
Şam’da bomba yüklü araç infilak etti: 3 çocuk yaralandı | Video 03.04.2023 | 11:23
Fransa’da polisten skandal hareket! Gazeteciye uyguladıkları muamele anbean kayıt altında | Video 01:55
Fransa’da polisten skandal hareket! Gazeteciye uyguladıkları muamele anbean kayıt altında | Video 03.04.2023 | 12:31
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde toprak kayması: 19 ölü | Video 00:38
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde toprak kayması: 19 ölü | Video 03.04.2023 | 12:23
Fransız polisinin gösterileri çeken Arap kökenli kameramana müdahalesi tepkiye neden oldu | Video 03:09
Fransız polisinin gösterileri çeken Arap kökenli kameramana müdahalesi tepkiye neden oldu | Video 03.04.2023 | 11:58
Rusya’da 6.9 büyüklüğündeki deprem anı kamerada | Video 01:03
Rusya'da 6.9 büyüklüğündeki deprem anı kamerada | Video 03.04.2023 | 11:22
Irak’ta inşaat halindeki AVM çöktü: 8 işçi kurtarıldı | Video 01:35
Irak'ta inşaat halindeki AVM çöktü: 8 işçi kurtarıldı | Video 02.04.2023 | 15:51
Rusya, Ukrayna’nın Kostiantynivka şehrini vurdu: 6 ölü, 8 yaralı | Video 00:34
Rusya, Ukrayna'nın Kostiantynivka şehrini vurdu: 6 ölü, 8 yaralı | Video 02.04.2023 | 15:51
Karadağ’da halk cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda sandık başında | Video 01:04
Karadağ'da halk cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda sandık başında | Video 02.04.2023 | 10:26
ABD’yi hortum ve şiddetli fırtına vurdu: 6 ölü | Video 02:17
ABD’yi hortum ve şiddetli fırtına vurdu: 6 ölü | Video 01.04.2023 | 12:53
Kolombiya’daki Nevado del Ruiz Yanardağı’nda patlama riskine karşı uyarı yapıldı | Video 00:29
Kolombiya'daki Nevado del Ruiz Yanardağı'nda patlama riskine karşı uyarı yapıldı | Video 01.04.2023 | 10:01
İngiltere’de yaşayan 70 yaşındaki Pakistanlı kadın, deprem bölgesine yardım götürdü | Video 09:02
İngiltere'de yaşayan 70 yaşındaki Pakistanlı kadın, deprem bölgesine yardım götürdü | Video 31.03.2023 | 12:50
İspanya’da aktivistlerden parlamento binasına boyalı saldırı: 9 gözaltı | Video 01:37
İspanya’da aktivistlerden parlamento binasına boyalı saldırı: 9 gözaltı | Video 31.03.2023 | 08:37
Meksika’da yaban arıları insanlara saldırdı: 1 ölü | Video 00:39
Meksika’da yaban arıları insanlara saldırdı: 1 ölü | Video 31.03.2023 | 08:37
ABD’de yük treni raydan çıktı, vagonlar alev aldı | Video 00:39
ABD'de yük treni raydan çıktı, vagonlar alev aldı | Video 31.03.2023 | 08:37
İspanya’da aktivistlerden parlamento binasına boyalı saldırı: 9 gözaltı | Video 01:37
İspanya’da aktivistlerden parlamento binasına boyalı saldırı: 9 gözaltı | Video 30.03.2023 | 23:02
Filipinler’de feribotta yangın: 12 ölü, 14 yaralı | Video 00:16
Filipinler'de feribotta yangın: 12 ölü, 14 yaralı | Video 30.03.2023 | 10:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA