Video Dünya Putin, ABD'li Temsilcisi Witkoff 'u kabul etti | Video
Putin, ABD'li Temsilcisi Witkoff 'u kabul etti | Video

Putin, ABD'li Temsilcisi Witkoff 'u kabul etti | Video

06.08.2025 | 13:09

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff’u Kremlin’de kabul etti.

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