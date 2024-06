Putin: "Rusya-Vietnam ilişkileri gelişiyor" | Video 20.06.2024 | 14:21 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hanoi'de Vietnam Cumhurbaşkanı To Lam ile bir araya geldi. İki ülke arasında 15 belgenin imzalandığı törenin ardından konuşan Putin, Rusya ile Vietnam arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve birbirlerinin çıkarlarını gözetme ruhuyla geliştiğini ifade etti. Vietnam Cumhurbaşkanı To Lam ise iki ülkenin birbirimize zarar verecek şekilde başka ülkelerle ittifak kurmayacağını, anlaşma imzalamayacağını ifade etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi ziyaret çerçevesinde geldiği Vietnam'ın başkenti Hanoi'de temaslarına başladı. Putin, Vietnam Cumhurbaşkanı To Lam tarafından başkanlık sarayında resmi törenle karşılandı. Putin için 21 pare top atışının yapıldığı törende iki ülkenin marşları okundu. Askeri kıtayı selamlayan Putin ve To Lam, karşılıklı heyet takdiminin ardından heyetlararası görüşmeye geçti. Vietnam Devlet Başkanı To Lam görüşmenin başından yaptığı konuşmada, "Ziyaretiniz, 1994-2024 yılları arasında Vietnam ile Rusya arasında Dostça İlişkilerin Temelleri Hakkında Antlaşma'nın imzalanmasının 30. yıl dönümü çerçevesinde gerçekleşiyor. Ayrıca önümüzdeki yıl Vietnam ile Rusya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıl dönümünü kutlamaya da hazırlanıyoruz. Rusya'daki son devlet başkanlığı seçimlerinde halktan neredeyse mutlak destek aldığınız için sizi bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Bu, Rus halkının kişisel olarak size ve Rusya'ya olan güveninin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Bu gidişatın çok doğru olduğuna ve güçlü, birlik ve müreffeh bir Rusya'nın daha da güçlenmesine ve gelişmesine katkıda bulunacağına inanıyorum. Ülkemiz, milletimiz ve şahsen ben ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine her zaman büyük önem veriyoruz ve ülkelerimiz arasındaki ilişkilere, Vietnam'a verdiğiniz destek için minnettarız. Ayrıca geçmişte bağımsızlık mücadelemizde, ülkenin inşasında ve gelişme aşamasında Rus halkının Vietnam'a verdiği yardım ve desteği her zaman şükranla anıyoruz" ifadelerini kullandı. Vietnam'ın bağımsız, barışçıl ve çok yönlü bir dış politikası olduğunu belirten To Lam, "Rusya ile geleneksel dostluğun ve kapsamlı bir stratejik ortaklığın geliştirilmesine de her zaman büyük önem veriyoruz. Rusya'yı Vietnam'ın dış politika önceliklerinden biri olarak görüyoruz" dedi. To Lam, bugünkü görüşmelerde Putin ile Vietnam ve Rusya arasında iki ülkenin çıkarları doğrultusunda kapsamlı bir stratejik ortaklığın geliştirilmesi ve derinleştirilmesi konuları ile bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alacaklarını belirtti.

"ULUSLARARASI ARENADA KOORDİNELİ ŞEKİLDE HAREKET EDİYORUZ"

Putin ise konuşmasında, "Vietnam'la kapsamlı stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, önceliklerimizden biri olmaya devam ediyor. Uluslararası arenada koordineli şekilde hareket ediyoruz. Rusya, Vietnam'ın önde gelen üyelerinden biri olduğu Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile diyaloğun geliştirilmesine büyük önem veriyor. Görüşmelerimizde geniş bir gündemimiz var" ifadelerini kullandı.

RUSYA-VİETNAM ARASINDA 15 BELGE İMZALANDI

Putin ve To Lam, görüşmenin ardından iki ülke arasında farklı alanlarda iş birliğini içeren 15 belgenin imza törenine başkanlık etti. İmzalanan belgeler arasında iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesine ilişkin bildiri ve Vietnam'da Nükleer Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin inşasına yönelik belge de yer aldı.

"İLİŞKİLERİMİZ EŞİTLİK, KARŞILIKLI SAYGI VE BİRBİRLERİNİN ÇIKARLARINI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMA RUHUYLA GELİŞİYOR"

Putin anlaşmaların imzalanmasının ardından yaptığı konuşmada, "Rusya, geleneksel olarak dostane olan Rusya-Vietnam kapsamlı stratejik ilişkileriyle birlikte ortaklık ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi konularına büyük önem veriyor ve bu ilişkiler eşitlik, karşılıklı saygı ve birbirlerinin çıkarlarını göz önünde bulundurma ruhuyla giderek gelişiyor" ifadelerini kullandı. Putin, "Görüşmelerimiz yapıcı bir atmosferde gerçekleşti. İkili iş birliğinin temel noktaları ayrıntılı olarak ele alındı ve en acil uluslararası ve bölgesel konulara da değinildi" diye konuştu.

"BİRBİRİMİZE ZARAR VERECEK ŞEKİLDE BAŞKA ÜLKELERLE İTTİFAK KURMAYACAĞIZ"

Vietnam Devlet Başkanı To Lam ise konuşmasında, Moskova ve Hanoi'nin stratejik ortaklıklarını güçlendirmenin temel ilkeleri üzerinde anlaştıklarını söyledi. To Lam, ortaklığın "eşitlik, karşılıklı saygı ve birbirlerinin iç işlerine karışmama ilkelerine" dayanacağını vurguladı. To Lam, Rusya ve Vietnam'ın birbirlerinin bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne zarar verecek şekilde üçüncü ülkelerle ittifak kurmayacağını ve anlaşma imzalamayacağını ifade etti.