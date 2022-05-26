Rusya, kontrolü ele geçirdiği kentlerde mobil ekranlar kurmaya başladı | Video

Rusya, Ukrayna'daki savaşta kontrolü ele geçirdiği Mariupol ve Volnovakha kentlerine mobil ekranlar kurarak propaganda yapmaya başladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırılarda kontrol sağladığı Mariupol ve Donetsk'e bağlı Volnovakha kentinde halka yönelik propaganda faaliyetleri yürütüyor. Rusya'nın kontrolü ele geçirdiği kentlerde yaşayan Ukraynalıları ikna etmek için türlü yöntemler uygulayan Ruslar, mobil ekranlarla propagandaya başladı. Hayatın durma noktasına geldiği kentlerde elektrik, su ve temel ihtiyaçlar hala karşılanamazken, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı dış dünya ile bağlantının neredeyse koptuğu iki kente mobil ekranlar gönderdi. Kent meydanlarına ve mahallelere kurulan ekranlara Rus haber kanalları açılırken, Ukraynalılar savaş hakkında bu ekranlar üzerinden bilgi edinmeye başladı. Bakanlık bu uygulamayla Ukraynalılara "doğru bilgi" aktarıldığını ifade etti.