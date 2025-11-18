Video Dünya Rusya'da doğal gaz boru hattında patlama | Video
18.11.2025 | 14:13

Rusya'nın Omsk bölgesindeki doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi.

Rusya'nın Omsk bölgesine bağlı Rostovka köyündeki doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi. O anlar amatör kameralara yansırken, bölgeden alev topu yükseldi. Omsk Valisi Vitaly Khotsenko yaptığı açıklamada, "Uzmanlar, boru hattının yeraltı bölümünde meydana gelen kazayı araştırıyor. Omsk Bölgesi ve bölgemizdeki diğer yerleşim yerlerinde yaşayanlar herhangi bir tehlike altında değil" ifadelerini kullandı. Patlamada can kaybı veya yaralanan olmadı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, savcılık tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.
