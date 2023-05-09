Video Dünya Rusya'da Zafer Bayramı gövde gösterisiyle kutlandı | Video
Rusya'da Zafer Bayramı gövde gösterisiyle kutlandı | Video

Rusya'da Zafer Bayramı gövde gösterisiyle kutlandı | Video

09.05.2023 | 13:39

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kızıl Meydan’da gerçekleştirilen Zafer Bayramı kutlamalarında yaptığı konuşmasında, “Anavatanımıza karşı bir kez daha gerçek bir savaş başlatıldı” dedi.

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İkinci Dünya Savaşı'nda, Nazilere karşı kazanılan zafer üzerine kabul edilen 9 Mayıs Zafer Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kızıl Meydan'da törenlerle kutlandı. Üst düzey güvenlik önlemlerinin alındığı Kızıl Meydan'daki törene geçtiğimiz yıllardan farklı olarak yalnızca misafirler katıldı. Zafer Bayramı kutlamaları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İkinci Dünya Savaşı gazilerinin yanında gerçekleştirdiği konuşma ile başladı. Ukrayna üzerinden Batılı ülkelere mesajlar gönderen Putin, Rusya'nın savaşın içine çekildiğini ifade ederek "Rusya'da her aile İkinci Dünya Savaşı kahramanlarını hatırlıyor. Babalarımız ve büyükbabalarımız, dünyayı Nazizm'e karşı koruyarak isimlerini tarihe yazdırdı. Vatanımıza karşı duyduğumuz sevgiden daha güçlü hiçbir şey yok. Anavatanımıza karşı bir kez daha gerçek bir savaş başlatıldı. Ancak, uluslararası terörizmi püskürttük. Donbass sakinlerini de koruyacağız, güvenliğimizi sağlayacağız" dedi.

"BATI HER YERE RUSOFOBİ YAYMAYA ÇALIŞIYOR"
Putin, sözlerinin devamında Batılı ülkelere mesajlar vererek, "Üstünlük ideolojisi doğası gereği kabul edilemez ve bu ideolojinin ölümcül olduğuna inanıyoruz. Buna karşı Batılı elitler hala çağdaşlıktan bahsediyorlar. İnsanları sömürüyor, toplumları bölüyorlar, kanlı çatışmalar ve darbeleri kışkırtıyorlar, toplumlara Rusofobi aşılıyorlar ve insanı insan yapan değer olan aile değerlerini yok ediyorlar. Görünüşe göre Nazilerin dünyaya egemen olma planlarının neye mal olduğunu unutmuşlar" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda Ukrayna'da savaşan Rus askerlerini de onurlandıran Putin, "Vatanımızın yazgısını belirleyen savaşlar her daim kutsal olmuştur, özel askeri operasyona katılanlarla gurur duyuyoruz. Şu an bundan daha önemli olan başka bir şey yok" şeklinde konuştu.
Putin'in ev sahipliğini üstlendiği törene Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Comert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov katıldı.

LİDERLER ANITA BİRLİKTE KARANFİL KOYDU
Putin'in konuşmasının ardından Rus ordusu Kızıl Meydan'da askeri geçit töreni gerçekleştirdi. 10 bin askerin yanı sıra askeri araç, zırhlı araç ve füze rampalarından oluşan toplam 145 askeri araç geçit törenine katıldı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Rus savaş uçakları ve helikopterler tören sırasında gösterilerde bulunmadı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren törenin ardından Putin ve törene katılan ülke liderleri Kremlin Sarayı'nın bahçesindeki 2'nci Dünya Savaşı kahramanlarının anıtına geçti. Liderler askeri tören eşliğinde savaşta ölenlerin anısına anıta karanfiller bıraktı.

Geçtiğimiz hafta Kremlin Sarayı'nı hedef alan İHA saldırılarının ardından Kızıl Meydan, Kremlin Sarayı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, törenleri izlemek isteyenler önceden aldıkları biletlerle güvenlik soruşturmasından geçerek törene katılabildi.

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