Video Dünya Rusya'dan dikkat çeken adım! Binaların çatısına S-400 yerleştirdiler | Video
Rusya'dan dikkat çeken adım! Binaların çatısına S-400 yerleştirdiler | Video

Rusya'dan dikkat çeken adım! Binaların çatısına S-400 yerleştirdiler | Video

21.01.2023 | 09:53

Yaklaşık 1 senenin geride kaldığı Rusya-Ukrayna savaşında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rusya, başkent Moskova'da olası füze ve İHA saldırılarına karşı Savunma Bakanlığı ve askeri binaların çatısına S-400 ve Pantsir hava sunma sistemleri yerleştirmeye başladı.

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