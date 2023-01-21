Rusya'dan dikkat çeken adım! Binaların çatısına S-400 yerleştirdiler | Video

Yaklaşık 1 senenin geride kaldığı Rusya-Ukrayna savaşında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rusya, başkent Moskova'da olası füze ve İHA saldırılarına karşı Savunma Bakanlığı ve askeri binaların çatısına S-400 ve Pantsir hava sunma sistemleri yerleştirmeye başladı.