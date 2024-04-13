Rusya’dan kıtalararası balistik füze testi | Video
Rusya Savunma Bakanlığı, Kapustin Yar Test Sahasında mobil kara tabanlı füze sisteminin kıtalararası balistik füzesinin başarıyla test edildiğini açıkladı.
Öte yandan balistik füzenin fırlatılmasından sonra sahanın bulunduğu bölgeye yakın noktalarda yaşayan bölge halkı o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
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