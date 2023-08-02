Rusya’dan Odessa’ya İHA saldırısı | Video
Rusya tarafından Ukrayna’nın güneyindeki Odessa’ya insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıda limanın altyapısında hasar meydana geldi.
Öte yandan Ukraynalı yetkililer Rusya'nın, başkent Kiev'e gece boyunca 10'dan fazla dron ile saldırı düzenlediğini açıkladı. Dronların hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği ancak birkaç apartmanın dronlardan düşen enkazlar nedeniyle hasar aldığı kaydedildi. Ukrayna Hava Kuvvetleri de Rus dronlarının Tuna Nehri üzerinde önemli bir liman olan Izmail Limanına doğru fırlatıldığını bildirdi.
Rusya'dan ise saldırılara ilişkin bir açıklama yapılmadı.
TUNA NEHRİ ALTERNATİF BİR YOL
Afrika ve Orta Doğu'daki pek çok ülkenin en büyük tahıl tedarikçilerinden olan Ukrayna'nın bu ülkelere tahıl sevkiyatı, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş başlatmasının ardından tamamen durmuştu. Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin girişimiyle 22 Temmuz 2022 tarihinde Rusya ve Ukrayna arasında Tahıl Koridoru Anlaşması imzalanmıştı. İlk olarak 120 günlüğüne imzalanan anlaşma daha sonra 3 kez uzatılmıştı. Rusya, 17 Temmuz 2023 tarihinde sona eren anlaşmayı kendi gıda ürünlerinin satışı önündeki engellerin kaldırılmadığı gerekçesiyle uzatmama kararı almıştı. Rusya, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından Ukrayna'nın Karadeniz limanlarına giden gemileri el koymakla tehdit etmişti. Bu nedenle Rusya, Ukrayna'nın tahıl ihraç etmesine izin veren anlaşmadan çekilmesinden beri Ukrayna'nın limanlarını hedef alıyor. Tuna Nehri ise tahıl ihracatı için önemli bir alternatif yol olarak görülüyor.
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