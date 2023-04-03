Şam’da bomba yüklü araç infilak etti: 3 çocuk yaralandı | Video 03.04.2023 | 11:23 Suriye’nin başkenti Şam’da bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 çocuğun yaralandığı belirtildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki El Mazzeh bölgesinde gece saatlerinde bomba yüklü sivil araç uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, olayda 3 çocuğun yaralandığı belirtildi. Patlamanın ardından alev alan aracın söndürülmesi için çevredekiler su dolu kovalarla müdahale ederken, olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü öğrenildi.Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.