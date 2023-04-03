Şam’da bomba yüklü araç infilak etti: 3 çocuk yaralandı | Video
Suriye’nin başkenti Şam’da bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 çocuğun yaralandığı belirtildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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