Savaş kapıda mı? Çin ve Tayvan arasında Pelosi gerilimi: Savaş uçakları ve tanklar bölgede | Video
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Çin ve ABD arasında yaşanan gerilim had safhada... ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin beklenen Tayvan ziyareti öncesi bölgede gerilim iyice tırmandı. Çin 2 savaş gemisini bölgeye gönderirken Tayvan'ın karşı kıyısındaki Fucien eyaletinde, kara yollarında hareket Çin askeri konvoylarının sıra halinde plajlardan geçen tankların görüntüleri sosyal medyada yayıldı.