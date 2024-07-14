Silahlı saldırıya uğrayan Donald Trump'ın destekçileri New York'ta toplanıyor | Video
ABD eski Başkanı, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın, Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında uğradığı silahlı saldırı sonrasında kulağından yaralanmasının ardından Trump destekçileri, Trump Tower'ın önünde toplanma çağrısı yaptı.
Şu anda Trump Tower'ın önünde toplanan kalabalık yaralanan Trump'ın tedavisinin ardından burada bulunan evine gelmesini beklediklerini belirttiler.
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