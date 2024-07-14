Video Dünya Silahlı saldırıya uğrayan Donald Trump'ın destekçileri New York'ta toplanıyor | Video
Silahlı saldırıya uğrayan Donald Trump'ın destekçileri New York'ta toplanıyor | Video

Silahlı saldırıya uğrayan Donald Trump'ın destekçileri New York'ta toplanıyor | Video

14.07.2024 | 08:43

ABD eski Başkanı, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın, Pensilvanya'daki seçim kampanyası sırasında uğradığı silahlı saldırı sonrasında kulağından yaralanmasının ardından Trump destekçileri, Trump Tower'ın önünde toplanma çağrısı yaptı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
ABD eski Başkanı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitinginde açılan ateş sonucu kulağından yaralandı. Olay, sonrası arka arkaya yapılan açıklamalar ABD ve dünya medyası tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Trump destekçileri sosyal medya üzerinden New York 5. Cadde üzerinde bulunan Trump Tower'ın önünde toplanma çağrısı yaptı. Polisin Trump Tower'ın önünde yoğun güvenlik önlemi aldığı gözlemleniyor.
Şu anda Trump Tower'ın önünde toplanan kalabalık yaralanan Trump'ın tedavisinin ardından burada bulunan evine gelmesini beklediklerini belirttiler.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Silahlı saldırıya uğrayan Donald Trump’ın destekçileri New York’ta toplanıyor | Video 00:45
Silahlı saldırıya uğrayan Donald Trump'ın destekçileri New York'ta toplanıyor | Video 14.07.2024 | 08:43
Donald Trump’a suikast girişimi! İşte dünyanın konuştuğu o anlar | Video 01:58
Donald Trump'a suikast girişimi! İşte dünyanın konuştuğu o anlar | Video 14.07.2024 | 08:43
İsrail’den Han Yunus’a saldırı! 100’ü aşkın ölü ve onlarca yaralı var... | Video 17:15
İsrail'den Han Yunus'a saldırı! 100'ü aşkın ölü ve onlarca yaralı var... | Video 13.07.2024 | 12:47
Nepal’de toprak kayması: 12 ölü, 63 kayıp | Video 02:15
Nepal'de toprak kayması: 12 ölü, 63 kayıp | Video 12.07.2024 | 12:29
Tiran’da hükümet karşıtı protestocular belediye binasını ateşe verdi | Video 01:25
Tiran’da hükümet karşıtı protestocular belediye binasını ateşe verdi | Video 12.07.2024 | 12:29
Japonya’da toprak kayması: 3 kişi kayıp | Video 01:19
Japonya’da toprak kayması: 3 kişi kayıp | Video 12.07.2024 | 10:49
Japonya’da toprak kayması: 3 kişi kayıp | Video 01:19
Japonya’da toprak kayması: 3 kişi kayıp | Video 12.07.2024 | 11:01
ABD Başkanı Biden seçim yarışından çekilme çağrılarına son noktayı koydu | Video 07:19
ABD Başkanı Biden seçim yarışından çekilme çağrılarına son noktayı koydu | Video 12.07.2024 | 08:34
Zelenskiy: Türkiye’de gıda güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğü odaklı bir konferans düzenlemeye hazırlanıyoruz | Video 00:11
Zelenskiy: “Türkiye'de gıda güvenliği ve seyrüsefer özgürlüğü odaklı bir konferans düzenlemeye hazırlanıyoruz” | Video 12.07.2024 | 08:35
Joe Biden’dan NATO Zirvesi’nde yeni gaf! Zelenskiy’e Putin dedi | Video 00:23
Joe Biden’dan NATO Zirvesi’nde yeni gaf! Zelenskiy'e Putin dedi | Video 12.07.2024 | 08:35
Fransa’daki Rouen Katedralinde yangın | Video 00:59
Fransa’daki Rouen Katedralinde yangın | Video 11.07.2024 | 14:56
Dışişleri Bakanlığı’nda Srebrenitsa Soykırımı’nın 29. yıl dönümü anıldı | Video 06:19
Dışişleri Bakanlığı’nda Srebrenitsa Soykırımı’nın 29. yıl dönümü anıldı | Video 11.07.2024 | 14:30
Gazze’de can kaybı 38 bin 345’e yükseldi | Video 00:53
Gazze’de can kaybı 38 bin 345’e yükseldi | Video 11.07.2024 | 14:30
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna’nın ittifaka katılımı, eğer değil ne zaman meselesi | Video 08:51
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Ukrayna'nın ittifaka katılımı, "eğer" değil "ne zaman" meselesi" | Video 11.07.2024 | 08:38
Güney Kore’de sel ve toprak kayması: 4 ölü, 1 kayıp | Video 00:34
Güney Kore'de sel ve toprak kayması: 4 ölü, 1 kayıp | Video 10.07.2024 | 14:55
Deniz simidiyle 19 saat açık denizde sürüklendi! Ölümden tesadüfen böyle döndü | Video 00:47
Deniz simidiyle 19 saat açık denizde sürüklendi! Ölümden tesadüfen böyle döndü | Video 10.07.2024 | 16:25
Bunun adı insanlık suçu! İsrail çocukları bombaladı | Video 03:35
Bunun adı insanlık suçu! İsrail çocukları bombaladı | Video 10.07.2024 | 12:05
Başkan Erdoğan, NATO’nun 75. Yılı Anma Etkinliği’ne katıldı | Video 05:48
Başkan Erdoğan, NATO’nun 75. Yılı Anma Etkinliği'ne katıldı | Video 10.07.2024 | 08:46
Hizbullah, Golan Tepeleri’ndeki İsrail askeri üslerini İHA ile görüntüledi | Video 02:46
Hizbullah, Golan Tepeleri'ndeki İsrail askeri üslerini İHA ile görüntüledi | Video 09.07.2024 | 16:34
Hindistan Başbakanı Modi, Moskova’da Putin ile görüştü | Video 00:54
Hindistan Başbakanı Modi, Moskova'da Putin ile görüştü | Video 09.07.2024 | 16:34

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA