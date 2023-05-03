Video Dünya Sırbistan ile Kosova yine anlaşamadı | Video
Sırbistan ile Kosova yine anlaşamadı | Video

Sırbistan ile Kosova yine anlaşamadı | Video

03.05.2023 | 08:52

Vucic ile Kurti'nin 18 Mart'ta Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde vardıkları anlaşmanın uygulanması amacıyla düzenlenen toplantı sonuç vermedi.

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AB Dış İlişkiler ve Savunma Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Kosova'nın kuzeyinde 23 Nisan'da yapılan olağanüstü yerel seçimlerin ardından durumun endişe verici olduğunu ifade etti. Tarafların, Ohri'den sonra ilk kez bir araya geldiğini anımsatan Borrell, "İyi bir ilerleme kaydettik. Kayıp Kişilere İlişkin Deklarasyon konusunda anlaşmaya varıldı. Sırp Belediyeler Birliği'nin (ZSO) statüsü tartışıldı." diye konuştu.

Borrell, 10 yıl önce üzerinde anlaşmaya varılan ZSO'nun kurulması için sembolik bir adım atıldığına dikkati çekerek, "Tarafların ZSO konusundaki görüşleri birbirinden çok uzak. Zaten başka türlüsünü beklemiyorduk." ifadelerini kullandı. Kosovalı ve Sırp yetkililere, yapıcı bir müzakere yürütme ve uzlaşmaya varma çağrısında bulunan Borrell, düşük katılımla gerçekleşen seçimlerin Kosova'nın kuzeyinde çatışmalara neden olabileceği uyarısında bulundu. Borrell, kasım ayında görevlerinden istifa eden Kosovalı Sırpları, görevlerinin başına dönmeye çağırdı.

"PRİŞTİNE'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEYECEĞİ ÇOK AÇIK"
Sırp lider Vucic de görüşmenin ardından, "Priştine'nin ZSO'nun kurulmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyeceği çok açık." dedi.
Anlaşmada kilit öneme sahip olan ZSO konusunda anlaşmaya varılamamasının kendisini endişelendirdiğini söyleyen Vucic, "AB, Kosova'da yapılan utanç verici seçimlerin ardından karşımıza bir öneri ile çıktı. Ben kabul ettim ancak Priştine tarafı reddetti. Bu durumun üstesinden gelmemizin büyük önem arz ettiği kanaatindeyim." diye konuştu.

Mayıs ayının ilerleyen dönemlerinde düzenlenmesi planlanan bir sonraki görüşmenin, sonuç vermesini umduğunu belirten Vucic, "Pek iyimser değilim anacak barış ve istikrarı korumak için elimizden geleni yapacağımız konusunda söz verebilirim." ifadelerini kullandı. Diyalog sürecinde çıkmaz sokağa girildiğini vurgulayan Vucic, önceden varılan anlaşmaların uygulanması gerektiğini aksi takdirde her şeyin suya düşeceğini belirterek, "Geçmişte varılan anlaşmalar uygulanmadan gelecekteki anlaşmalara geçmemiz mümkün değil." dedi.

Taraflar, diyalog kapsamında yapılacak bir sonraki toplantıda başmüzakereciler düzeyinde operasyonel ayrıntılar üzerinde anlaşmaya varılması konusunda da taahhüt verdi.

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