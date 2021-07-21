Somali’de yolcu uçağı toprak zemine iniş yaptı | Video
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Somali’de en az 40 kişiyi taşıyan yolcu uçağı, toprak zemine acil iniş yaptı.
Somali'de en az 40 kişiyi taşıyan Skyward Havayolları'na ait yolcu uçağı Somali-Kenya sınırına yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta Gedo bölgesindeki bir askeri üssün toprak zeminine acil iniş yaptı. Yolcu uçağının tahliye edildiği ve yaralanan olmadığı belirtildi.
Yolcu uçağının Kenya'nın Mandera kentine gitmek üzere Nairobi'deki Wilson Havalimanı'ndan sabah saatlerinde havalandığı öğrenildi. Kenya merkezli Skyward havayolu şirketi tarafından henüz konuyu ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.